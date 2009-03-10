Спійманого Зварича доправили до Києва

Затриманого вчора колишнього суддю Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА сьогодні вранці було доставлено до Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, він буде утримуватися в одному з ізоляторів тимчасового тримання.

Також у прес-центрі зауважили, що Служба безпеки України дякує за сприяння і співпрацю у розслідуванні справи стосовно І.ЗВАРИЧА Генеральній прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2008 року проти тодішнього голови Львівського апеляційного адмінсуду І.ЗВАРИЧА Генпрокуратура порушила кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

15 грудня УСБУ у Львівській області оголосило І.ЗВАРИЧА в розшук, оскільки він зник з приватної клініки, в якій перебував на лікуванні.

18 грудня 2008 року Верховна Рада дала згоду на його звільнення з посади та арешт.

9 березня цього року у Львові близько 21.00 на горищі одного з житлових будинків співробітники Служби безпеки України затримали І.ЗВАРИЧА.

Як повідомив один з учасників спецоперації, після отримання оперативної інформації про можливе переховування І,ЗВАРИЧА в будинку його тещі силовики під виглядом пожежних підігнали до будинку пожежну машину і за допомогою спецдрабини через балкон проникли у будинок. Втікаючи від бійців «Альфи», екс-суддя намагався через горище вилізти на дах і втекти, проте був затриманий. На момент затримання в будинку знаходилися також теща і дружина І.ЗВАРИЧА.