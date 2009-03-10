12 березня закликають провести Міжнародний день проти цензури в Інтернеті
13:41, 10 березня 2009Право
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Заклик правозахисників
Київ. 10 березня. УНІАН. Організації «Репортери без кордонів» і «Міжнародна амністія» закликали найбільші пошукові компанії Google, Yahoo і Microsoft відзначити 12 березня «Міжнародний день проти цензури в кіберпросторі», повідомляє радіостанція «Свобода».
«Репортери без кордонів» закликають шукачів на один день зняти будь-яку цензуру з усіх міжнародних і локалізованих пошукових і новинних сервісів.
Вони заявляють, що 12 березня має стати Днем свободи в Інтернеті. Правозахисники нагадують, що найбільші американські компанії всупереч своїм заявам про прихильність свободі слова активно допомагають урядам багатьох країн, насамперед Китаю, жорстко фільтрувати Інтернет.
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