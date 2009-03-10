Кільчицька вважає «технічним непорозумінням» звільнення заступників голови КМДА

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА вважає звільнення з посад п`яти заступників керівника КМДА «технічним непорозумінням».

Як пише газета «Дело» (№35 (788)), про це вона повідомила, коментуючи указ Президента України про скасування рішення голови КМДА Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про призначення своїх заступників.

За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, скасування цього рішення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО застала керівництво адміністрації зненацька. Проте, на її думку, ніяких наслідків для діяльності мерії указ Президента не матиме.

“Швидше за все, це технічне непорозуміння. Оскільки рішення було ухвалене у другій половині дня в передсвятковий день (у п`ятницю, 6 березня), наша юридична служба не встигла відреагувати на нього і дати відповідний висновок. Але я вважаю, що це сталося в результаті нестиковок у вимогах до призначення заступників голови Київміськадміністрації. Річ у тім, що ці заступники призначалися у різний час, могло трапитися так, що на той момент узгодження з Секретаріатом Президента не було потрібне, потрібне було лише схвалення Кабміну», - припустила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Більш того, зазначила вона, згідно із законодавством, частину заступників мер може затверджувати за квотою на сесії Київради.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 6 березня скасував розпорядження голови Київської міськдержадміністрації Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про призначення заступниками голови КМДА Дениса БАССА, Віталія ЖУРАВСЬКОГО, Броніслава СТИЧИНСЬКОГО, Володимира ГОЛОВАЧА і Олександра ЛУЦЬКОГО.

За словами глави держави, ці посадовці були призначені без узгодження з Президентом України всупереч статті 16 Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ», Указу Президента України від 4 серпня 2006 року №675 «Про підготовку пропозицій і попередній розгляд кандидатур для призначення на посади і звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій».

Указ набуває чинності від дня його публікації.