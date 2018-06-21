ХТО І ЧИМ ОЗБРОЇТЬ УКРАЇНЦІВ...

Хоча держава і збирається зробити крок назустріч громадянам, які бажають захистити себе, вона не має наміру давати їм у руки по-справжньому ефективний засіб самооборони.

Підконтрольний постріл

Вимоги до короткоствольної травматичній зброї у всіх країнах, де вона дозволена, більш-менш схожі. Головна умова при сертифікації травматичного пістолета або револьвера - знизити до мінімуму ймовірність летального результату при пострілі в людину. Основною передумовою для розробки "несмертельної" зброї самооборони став гуманний підхід до правопорушника, якого необхідно нейтралізувати, але в жодному разі не позбавляти життя.

У результаті, розробникам і виробникам зброї з одного боку та контролюючим органам з іншого доводиться постійно шукати компроміс між збереженням прийнятної ефективності зброї та її "безпекою" для агресора. Можна як французька фірма "Verney-carron" розробити травматичну двостволку "Flash-ball". Діаметр гумової кулі, якою стріляє ця " чудо-зброя", - 44 мм. Так звана дія, що зупиняє, при влученні такого снаряда досить велика, зате проникаюча дорівнює нулю. Високу ефективність демонструє російський травматичний пістолет "Оса". Калібр цієї зброї також чималий і становить 18 мм.

В Україні ж вже понад 10 років виробляються різні моделі травматичних пістолетів і револьверів стандартного для більшості бойових пістолетів калібру - 9 мм. І поки що ця зброя легально доступна лише співробітникам силових відомств, а також вкрай обмеженому колу громадян.

При влученні кулі травматичної зброї на тілі людини можуть утворитися серйозні гематоми (синці), у гіршому випадку можливий навіть перелом ребра. Проте смертельне поранення травматик може нанести у винятково рідких випадках і виключно при пострілі впритул.

До речі, що українські травматики на сьогодні представлені на ринках Росії, Молдови та деяких інших країн, де користуються заслуженою популярністю за помірну ціну й високу якість. Так, пістолет "Хорхе", який продається в Росії, є нічим іншим як "Форт-12Р" Казенного підприємства "Форт" з Вінниці. Про продукцію цього підприємства і піде мова далі.

У Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі (НДЕКЦ) МВС України повідомили, що згідно зі стандартом СОУ 78-19-0012007 сертифікацію пройшли пістолети "Форт-12Т" та "Форт-17Т". Так що, у разі дозволу легального обороту травматичної зброї в Україні будь-який громадянин нашої країни, який досяг 18 років, пройшов медичну комісію та отримав дозвіл у міліції, зможе вибирати саме з цих двох моделей.

Згаданий стандарт регламентує технічні вимоги до пістолетів, револьверів та іншого короткоствольного обладнання не смертельної дії. Обидва пістолети сертифіковані як газова зброя, що має додаткову можливість пострілу еластичною (м`якою) кулею. За словами експерта НДЕКЦ, ці пістолети можуть бути використані для стрільби патронами, оснащеними сферичними кулями із пластизоля.

"У нас у травматичних пістолетах застосовуються або пластизолеві, або кулі зі спіненої пластмаси, а не гумові, як це прийнято вважати. Адже гума при високих швидкостях може просто загорітися",- пояснює експерт НДЕКЦ.

За його словами, внутрішня поверхня ствола "Форт-12Т" та "Форт-17Т" не має нарізів, як бойова зброя, але оснащена захисними елементами - виступами, які не дозволять вистрілити із цих пістолетів нееластичною кулею. Такі заходи покликані звести нанівець спроби народних умільців спорядити патрон травматичного пістолета металевою кулею, приміром, сталевою кулькою від підшипника, що, природно, може призвести до важких поранень при пострілі в людину.

"Навіть якщо металева куля і зможе залишити канал ствола цих пістолетів, вона втратить швидкість і не заподіє шкоди. Швидше за все, кулю просто заклинить в стволі", - каже експерт.

Він оцінив ефективність вказаної зброї як цілком достатню для забезпечення самозахисту, хоча й погодився, що енергія й швидкість кулі, яка виходить з неї, буде трохи менша, ніж у її побратимів, які використовуються правоохоронними органами. Підприємство "Форт" давно випускає травматичні пістолети "Форт-12Р" та "Форт-17Р" під еластичну кулю. Отож , якщо швидкість кулі, випущеної з "Форт-12Р", становить на відстані 3,5 метра від зрізу дула близько 315 метрів на секунду, то у "Форт-12Т" вона вже на першому метрі буде не більшою за 280 м/сек.

Згідно з нормами законодавства, з "Фортів" з буквою "Р" у позначці можна стріляти в людину з відстані не менш 3,5 метрів, така ж мінімальна відстань, швидше за все, буде визначена й для травматиків серії "Т". Стріляючи з такої відстані по цілі з Фортів "Р" ви гарантоване нікого не вб`єте та навіть навряд чи покалічите.

Що ж стосується "Форт-12Т" і "Форт-17Т", то щодо їхньої ефективності виникають питання, які краще ставити не людям у погонах, які, природно, не будуть критикувати державні вимоги до травматичної зброї, а незалежним експертам.

Звичайно, головне питання - коли Кабмін ухвалить остаточне рішення, поки залишається без відповіді. Не наважуючись назвати конкретні терміни появи "травматиков" у вільному продажу, у прес-службі МВС лише відзначають, що це буде можливо лише після напрацювання необхідної нормативно-правової бази.

Інакше кажучи, усе залежить від вправності чиновників з Мін’юсту, Мінфіну та Мінекономіки - саме в ці відомства МВС направило на узгодження відповідні документи. У цьому зв`язку скептики можуть зазначити, що "обіцяного три роки чекають". Але ми дозволимо собі трохи оптимізму й припустимо, що питання про травматичну зброю буде вирішено позитивно ще в лютому 2009- го.

«Психологічна» зброя? Здавалося б, усе не так вже й погано - травматичні пістолети, які випускаються "Фортом", виглядають цілком серйозно, тому що візуально практично не відрізняються від своїх бойових аналогів. До плюсів вказаних травматиків, безумовно, можна віднести й той факт, що патрони з еластичною кулею, як і бойові, споряджуються порохом. Так що "бабах" при пострілі буде конкретним, особливо в приміщенні. Залишкова енергія порохових газів відкине назад затворну раму пістолета, яка екстрактує відпрацьовану гільзу, зведе курок і зажене в ствол новий патрон з магазину.

Іншими словами, усе по-дорослому. Головне, щоб нападник перейнявся цими сугубо зовнішніми факторами - присів від одного звуку пострілу й категорично відмовився від своїх агресивних намірів. Це не зайвий сарказм. Якщо згадати, що вага м`якої пластизолевої кулі становить менш 1 грама, то ясно, що лише вища швидкість дозволяє їй передати цілі відносно високу енергію. Але саме швидкості критично не вистачає кулям пістолетів, сертифікованих для "широкого" продажу.

Як відзначив виконавчий директор Всеукраїнського об`єднання зброярів Володимир Михалєв, в Україні сьогодні випускаються спеціальні патрони лише для гладкоствольної травматичної зброї.

"Швидкість кулі у таких патронів визначена ще в 1990-х роках і становить 300 метрів на секунду на відстані 1 метра від стволового зрізу. Якщо стріляти такими патронами з пістолета із захисними елементами в стволі, то швидкість буде 180-200 метрів на секунду. Приміром, у Росії, де травматичні пістолети дозволені до продажу населенню, для стрільби з подібних пістолетів використовуються патрони підвищеної потужності, які забезпечують швидкість не менш 300 м/сек", - відзначив експерт.

На думку В.Михалєва, пістолети "Форт-12Т" і "Форт-17Т" при використанні українських травматичних боєприпасів будуть зовсім неефективні в якості зброї самооборони.

"Як газові пістолети вони цілком адекватні вимогам, що до них висуваються, але з точки зору травматики - ні. Я вважаю, що це буде обман громадян, люди не отримають того захисту, на який вони розраховують, купуючи такий пістолет. Єдиний варіант підвищити ефективність цієї зброї - розробити в Україні боєприпаси з більш високою потужністю", - підкреслив експерт.

При цьому він відзначив, що, згідно із проектом закону про легалізацію обороту травматичної зброї в Україні, до продажу будуть дозволені лише зразки вітчизняного виробництва. Природно, що й патрони до них також повинні бути українськими.

Тож повернемося до питання лякливості різних представників кримінального світу, які, як ми тепер розуміємо, повинні зомлівати від одного вигляду пістолета в руках законослухняних громадян. На жаль, розраховувати на це не можна, бо злякати когось демонстрацією зброї – сумнівна справа.

І що далі?

Якщо ви співробітник правоохоронних органів або журналіст (яким з 2002 року також можна озброюватися травматиками) і у вас у руках "Форт-12Р", то є шанс зупинити навіть не одного нападаючого. Звичайно, є свої "але". Наприклад, якщо на вулиці зима й супротивник одягнений у товсту шкіряну куртку, то на відстані понад 5 метрів результат пострілу може вас сильно розчарувати. Проте, з мінімально дозволених Мінздравом 3,5 метрів ви таки зробите комусь боляче. Те ж саме справедливо й щодо інших моделей українських травматичних пістолетів і револьверів, таких як продукція СП "Шмайсер Україна".

Але з пістолетом, характеристики якого штучно занижені, на догоду бажанню перестрахуватися, шанси дати відсіч злочинцеві дорівнюватиме у найкращому випадку 50х50.

Тоді вже, вибачте за чорний гумор, краще заздалегідь спиляти мушку.