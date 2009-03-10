У Нафтогазі чекають нової кримінальної справи від СБУ

НАК «Нафтогаз України» припускає можливість порушення Службою безпеки України (СБУ) нової кримінальної справи стосовно компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління зі зв`язків із громадськістю і ЗМІ НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКЬЙ сьогодні в ході відеомосту Київ-Москва.

“Ми не виключаємо, що найближчим часом може бути порушена нова кримінальна справа за іншим фактом, щоб Служба безпеки могла продовжити слідчі дії”, - сказав В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ. При цьому він додав, що «ми бачимо бажання СБУ продовжувати слідство».

Також він повідомив, що розмитнені 6 млрд. кубометрів транзитного газу зараз знаходяться на балансі НАК «Нафтогаз України», і компанія продовжує процес розмитнення решти 5 млрд. кубометрів газу.

“Так, ми продовжуємо процес розмитнення. Ми не бачимо проблем з його подальшим використанням”, - додав В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

При цьому він наголосив, що «на сьогодні «Нафтогаз» має повне право проводити будь-які дії з газом, який знаходиться у нього на балансі».

Як повідомляв УНІАН, слідчим управлінням СБУ 2 березня була порушена кримінальна справа за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш ніж 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем. У рамках справи був затриманий заступник начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тарас ШЕПІТЬКО.

4 березня в офісі НАК «Нафтогаз України» у Києві співробітники СБУ проводили слідчі дії в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовцями компанії 6,3 млрд. кубометрів природного газу. При цьому в прес-центрі СБУ пояснили, що присутність бійців «Альфи» обумовлена виключно охороною слідчих, «оскільки відучора здійснюються спроби блокування розслідування».

Увечері 4 березня прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що конфлікт навколо НАК «Нафтогаз України» є слідством боротьби за 11 млрд. кубометрів газу.

Виконуючий обов`язки голови правління НАК Ігор ДІДЕНКО оскаржив постанову про порушення кримінальної справи у Шевченківському райсуді столиці, який своєю постановою припинив слідчі дії і призначив судове засідання за скаргою на 17 березня.