ФПУ організує акції протесту у разі невиконання урядом обіцянок

Федерація профспілок України організує акції протесту у разі невиконання урядом домовленостей про соціальний захист трудящих, що передбачені Генеральною угодою.

Про це заявив народний депутат, голова ФПУ Василь ХАРА сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Він наголосив, що на сьогодні уряд не виконує ряд пунктів Генеральної угоди, укладеної в квітні 2008 року між ФПУ та Кабміном, у яких ідеться про принципи взаємодії між владою та профспілками. За словами В.ХАРИ, саме невиконання основних пунктів угоди щодо встановлення соціальних нормативів, відповідності мінімальної зарплати прожитковому мінімуму, наявність заборгованості із зарплат тощо змусила ФПУ вступити у колективний трудовий спір з урядом.

В.ХАРА підкреслив, що у випадку, коли домовленості не будуть виконуватися, профспілки змушені будуть проводити акції протесту, “оскільки температура в трудових колективах дуже висока”.

Водночас він наголосив, що ФПУ не підтримуватиме жодні політичні акції. За словами В.ХАРИ, “ми відмовлялися і будемо відмовлятися від будь-яких послуг політичних сил”. “У нас є достатньо своїх ресурсів, зокрема, і людських, щоб організувати свої акції протесту”, - сказав він.

У свою чергу, заступник голови ФПУ Григорій ОСОВИЙ зазначив, що сьогодні в рамках вступу федерації у колективний трудовий конфлікт з урядом створюється трудовий арбітраж, куди увійдуть незалежні фахівці, котрі вивчатимуть вимоги ФПУ. Він нагадав, що дана процедура регламентується законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

Керівник управління профспілкової роботи ФПУ Віра ОРЛОВА повідомила, що у 2008 році правники профспілки надали безкоштовну правову допомогу більш як 401 тисячі людей, в тому числі й не членам федерації, щодо захисту їхніх прав. Вона зазначила, що ФПУ приділяє велику увагу профілактиці порушень трудового законодавства на підприємствах. За її словами, минулого року представниками ФПУ спільно з Держгірпромнаглядом виявлено на підприємствах понад 350 тисяч порушень, що на 100 тисяч більше, ніж в 2007 році. Вона вважає, що це є свідченням кризового стану економіки.

Голова ФПУ В.ХАРА також відкинув звинувачення опонентів у “розбазарюванні” майна профспілок. За його словами, федерація навпаки докладає всіх зусиль для повернення у свою власність незаконно проданого майна. В.ХАРА зауважив, що в грудні “ми подала цілий ряд позовів і будемо намагатися повернути ті санаторно-курортні об’єкти, які, на наш погляд, продані не дуже законно”.

Крім того, В.ХАРА повідомив, що 11 і 12 березня відбудуться засідання президії та ради ФПУ, на яких планується ухвалити низку важливих рішень щодо діяльності ФПУ в умовах кризи. За його словами, передбачається висунути ряд ініціатив щодо захисту прав працівників у період економічної кризи.