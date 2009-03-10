Ющенко знайшов заміну Головатому у Венеціанській комісії

Закінчено строк повноважень

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Сергія ГОЛОВАТОГО від виконання обов`язків члена Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) та призначив замість нього заступника глави Секретаріату Президента України - Представника Президента України у Конституційному Суді України Марину СТАВНІЙЧУК Відповідні укази розміщено на сайті глави держави. С.ГОЛОВАТОГО звільнено у зв`язку із закінченням строку повноважень.

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