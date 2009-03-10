У Києві на хабарі погорів головний санітарний лікар районної СЕС

Прокуратурою Солом’янського району міста Києва за матеріалами Служби безпеки України порушено кримінальну справу щодо головного державного санітарного лікаря СЕС одного з районів столиці, який вимагав та одержав хабара у розмірі 800 євро від приватного підприємця за непроведення перевірки у закладі громадського харчування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, після передачі хабара 7 березня лікаря було затримано районною прокуратурою у порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України.

Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.