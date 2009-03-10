У Києві на хабарі погорів головний санітарний лікар районної СЕС
800 євро від приватного підприємця
Прокуратурою Солом’янського району міста Києва за матеріалами Служби безпеки України порушено кримінальну справу щодо головного державного санітарного лікаря СЕС одного з районів столиці, який вимагав та одержав хабара у розмірі 800 євро від приватного підприємця за непроведення перевірки у закладі громадського харчування.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, після передачі хабара 7 березня лікаря було затримано районною прокуратурою у порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України.
Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.