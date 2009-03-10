Оніщук вважає, що оцінку "справи Зварича" не розтягнуть у часі

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК вважає, що розслідування кримінальної справи щодо колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА, який звинувачується у хабарництві, і надання їй судової оцінки не будуть розтягнуті у часі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Я думаю, що слідство вже має достатньо інформації про причетність судді І.ЗВАРИЧА про вчинення кримінально-карних діянь… Тому я не думаю, що це буде розтягнута у часі процедура… Я переконаний, що органи кримінального переслідування не будуть затягувати штучно процес», - сказав М.ОНІЩУК.

Водночас він висловився проти того, щоб це був «скоросуд».

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2008 року проти тодішнього голови Львівського апеляційного адмінсуду І.ЗВАРИЧА Генпрокуратура порушила кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

15 грудня УСБУ у Львівській області оголосило І.ЗВАРИЧА в розшук, оскільки він зник з приватної клініки, в якій перебував на лікуванні.

18 грудня 2008 року Верховна Рада дала згоду на його звільнення з посади та арешт.

9 березня цього року у Львові близько 21.00 на горищі одного з житлових будинків співробітники Служби безпеки України затримали І.ЗВАРИЧА.

Сьогодні, 10 березня, І.ЗВАРИЧА було доставлено до Києва, він утримується в одному з ізоляторів тимчасового тримання.