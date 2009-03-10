"Справа Зварича" - застереження суддям від протиправних дії

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК вважає, що справа щодо екс-голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА має бути показовою для інших суддів, які зловживають правом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві.

«Маємо визнати, що це поодинокий випадок. Як такий він може бути лише прикладом психологічного впливу на інших суддів, які зловживають правом і не відповідають тій високій посаді, яку вони обіймають», - сказав М.ОНІЩУК.

При цьому міністр зауважив, що треба сприйняти позитивно інформацію, що І.ЗВАРИЧ живий і що є усі можливості застосувати процедуру кримінального переслідування, а відповідно - судової оцінки тих подій.

За словами М.ОНІЩУКА, держава має вжити більш жорстокі заходи, які б унеможливили і посилили відповідальність суддів за зловживання.

При цьому міністр пояснив, що йдеться про суттєве спрощення процедури притягнення судді до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2008 року проти тодішнього голови Львівського апеляційного адмінсуду І.ЗВАРИЧА Генпрокуратура порушила кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

15 грудня УСБУ у Львівській області оголосило І.ЗВАРИЧА в розшук, оскільки він зник з приватної клініки, в якій перебував на лікуванні.

18 грудня 2008 року Верховна Рада дала згоду на його звільнення з посади та арешт.

9 березня цього року у Львові близько 21.00 на горищі одного з житлових будинків співробітники Служби безпеки України затримали І.ЗВАРИЧА.

Сьогодні, 10 березня, І.ЗВАРИЧА було доставлено до Києва, він утримується в одному з ізоляторів тимчасового тримання.