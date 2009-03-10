Екс-суддю Зварича взято під варту
буде без волі щонайманьше два місяці
Печерський районний суд Києва обрав стосовно колишнього голови Львівського адміністративного апеляційного суду Ігоря ЗВАРИЧА як міру запобіжного заходу взяття під варту.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.
Таким чином суд задовольнив подання Генпрокуратури, яка просила взяти під варту І.ЗВАРИЧА в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно нього.
У прес-службі наголосили, що подальше слідство стосовно цього судді буде продовжувати Головне управління Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ.
Відповідно до законодавства, І.ЗВАРИЧ перебуватиме під вартою 2 місяці, тобто термін, відведений законом для завершення розслідування справи.
Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2008 року проти тодішнього голови Львівського апеляційного адмінсуду І.ЗВАРИЧА Генпрокуратура порушила кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.
15 грудня УСБУ у Львівській області оголосило І.ЗВАРИЧА в розшук, оскільки він зник з приватної клініки, в якій перебував на лікуванні.
18 грудня 2008 року Верховна Рада дала згоду на його звільнення з посади та арешт.
9 березня цього року у Львові близько 21.00 на горищі одного з житлових будинків співробітники Служби безпеки України затримали І.ЗВАРИЧА.
Сьогодні, 10 березня, І.ЗВАРИЧА було доставлено до Києва, він утримується в одному з ізоляторів тимчасового тримання.