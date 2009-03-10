Екс-суддю Зварича взято під варту

Печерський районний суд Києва обрав стосовно колишнього голови Львівського адміністративного апеляційного суду Ігоря ЗВАРИЧА як міру запобіжного заходу взяття під варту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Таким чином суд задовольнив подання Генпрокуратури, яка просила взяти під варту І.ЗВАРИЧА в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно нього.

У прес-службі наголосили, що подальше слідство стосовно цього судді буде продовжувати Головне управління Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ.

Відповідно до законодавства, І.ЗВАРИЧ перебуватиме під вартою 2 місяці, тобто термін, відведений законом для завершення розслідування справи.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2008 року проти тодішнього голови Львівського апеляційного адмінсуду І.ЗВАРИЧА Генпрокуратура порушила кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

15 грудня УСБУ у Львівській області оголосило І.ЗВАРИЧА в розшук, оскільки він зник з приватної клініки, в якій перебував на лікуванні.

18 грудня 2008 року Верховна Рада дала згоду на його звільнення з посади та арешт.

9 березня цього року у Львові близько 21.00 на горищі одного з житлових будинків співробітники Служби безпеки України затримали І.ЗВАРИЧА.

Сьогодні, 10 березня, І.ЗВАРИЧА було доставлено до Києва, він утримується в одному з ізоляторів тимчасового тримання.