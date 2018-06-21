ТРАГЕДІЯ В МИРНОМУ: КОНІ НЕ ВИННІ?

Кримськотатарські громадські організації «Азатлик», «Аркадаш», «Адалет», «Койдешлер» і «Намус» звинувачують міліцію Криму в приховуванні від кримінальної відповідальності справжніх організаторів штурму в селищі Мирне під Сімферополем, в результаті якого постраждала сім`я Хаїрових. Крім того, не покарано жодного бійця спецпідрозділу «Беркут», які «входили до групи захоплення».

Нагадаємо, 22 лютого бійці «Беркута» увірвалися до будинку сім`ї Хаїрових, де, за інформацією правоохоронців, переховувався підозрюваний у викраданні 23-річної дівчини. «Беркутовці» застосували під час штурму світлошумові гранати. Одна з них ушкодила руку господареві будинку. Потерпілому довелося ампутувати кисть лівої руки. Підозрюваний у викраденні дівчини досі не знайдений.

Керівництво МВС вибачилося перед сім`єю Хаїрових за непрофесійні дії працівників міліції. За результатами службового розслідування начальник міліції Криму Микола Іллічов підписав наказ про покарання правоохоронців. Всього покарано 23 співробітники: двох міліціонерів звільнили з органів внутрішніх справ, 5 зняли з посад, 8 - одержали попередження, решті оголосили догани. Висновки службового розслідування передано до прокуратури Криму для залучення до матеріалів кримінальної справи.

«Федоряна – на нари!»

У результаті кволих потуг керівництва МВС щодо покарання винних, 5 березня в центрі Сімферополя зібрався мітинг. Учасники акції протесту – представники кримськотатарських громадських організацій – зажадали від Президента України Віктора Ющенка і міністра внутрішніх справ Юрія Луценка «негайного звільнення» з органів внутрішніх справ заступника начальника кримської міліції Миколи Федоряна, а від генерального прокурора країни Олександра Медведька – виділення в окреме провадження кримінальної справи стосовно М.Федоряна.

Кримські татари заявили, що, замість негайного звільнення і порушення стосовно М.Федоряна кримінальної справи, міліція Криму обмежилося застосуванням до нього дисциплінарного стягнення. Люди вийшли на акцію з транспарантами: «Федоряна – на нари!» і «Організатора збройного нападу на мирну сім`ю – до суду!».

«Висновки службового розслідування, проведеного Головним управлінням МВС України в Криму стосовно своїх співробітників, мають на меті приховування безпосередніх винних у скоєнні тяжкого злочину від заслуженого покарання під час слідства і майбутнього суду. До безпосередніх організаторів збройного нападу належить заступник начальника ГУ МВС України в Криму М.Федорян», – говориться в резолюції мітингу.

У разі відмови керівництва МВС звільнити М.Федоряна, організатори мітингу збираються звернутися із закликом до Меджлісу провести масові акції протесту «проти свавілля і беззаконня, що чиняться співробітниками міліції стосовно мирних людей».

«Якби Федорян поїхав командувати, такого б інциденту не було»

Проте у міліції Криму кивають в інший бік. Кажуть, що М.Федорян дійсно узгоджував заявку Сімферопольського райвідділу на виділення співробітників «Беркуту» для проведення операції з розшуку злочинця, який взяв у заручниці дівчину. «Беркут» прочісував масив, оскільки була інформація, що злочинець тримає там заручницю.

Але вночі, коли «Беркут» поїхав до Мирного, начебто хтось зателефонував і сказав: «Знайшли! Давайте летіть сюди!».

За словами начальника відділу зв`язків з громадськістю міліції Криму Олександра Домбровського, «фактично керував операцією в.о. начальника громадської безпеки Сімферопольського райвідділу і начальник штабу «Беркута».

«Федоряну не телефонували, не повідомляли, і ніякої команди він не давав. Хоча, якби Федоряну зателефонували цієї ночі (22 лютого) і сказали, що потрібний «Беркут», звичайно б він дав, але інша справа, що він би сам туди поїхав командувати, і такого б інциденту не було», – заявив О.Домбровський.

На питання, чому тоді до М.Федоряна застосували дисциплінарне стягнення, начальник прес-служби міліції Криму відповів: «Тому що це його підлеглі».

Полетить ще півтора десятка голів?

«Соломонове» рішення, яке озвучив у цьому зв‘язку міністр внутрішніх справ, не задовольнило нікого. Складається враження, що міністр знаходиться в якійсь третій площині цього конфлікту, яка є реальністю лише для нього самого.

Юрій Луценко пообіцяв звільнити ще півтора десятка посадових осіб за інцидент, що стався в кримському селищі Мирне.

«Я ще своїм наказом звільню півтора десятка осіб, аж до начальника Сімферопольського главку», - сказав міністр на прес-конференції у Львові, відповідаючи на запитання журналістів. При цьому він зауважив, що «ще раз готовий вибачитися» перед потерпілими.

Але міністр не має наміру притягувати до відповідальності, зокрема, бійців «Беркуту». Каже, «вони діяли за наказами своїх керівників».

Яких керівників?

«Буду закривати спину - від працівника ДАІ до працівника «Беркуту». Якщо їх керівництво помилилося, буде відповідати аж до кримінальної відповідальності», - наголосив Ю.Луценко.

То хто ж розсудить кримських татар та міністра?