Хорошковського обшукали в аеропорту

Першого заступника голови СБУ Валерія Хорошковського обшукали на митниці аеропорту Бориспіль.

Про це "Українській правді" повідомив сам Хорошковський.

"При прибутті в аеропорт була спланована провокація – за листом одного з народних депутатів було зроблено вибірковий догляд моїх речей", - заявив перший заступник глави СБУ.

При цьому він не сказав, з якої країни прибув та відмовився називати прізвище народного депутата, лист якого став приводом для обшуку.

"Мені не дали листа, я його бачив лише краєм ока", - пояснив Хорошковський, пообіцявши надати більш повну інформацію у вівторок під час прес-конференції.

Як відомо, між Хорошковським і депутатами від БЮТ стався конфлікт через розслідування СБУ справи в рамках розмитнення газу "РосУкрЕнерго" на користь "Нафтогазу України".