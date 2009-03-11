Держмитслужба розказала, як їх екс-шеф Хорошковський вивертав кишені

Вибірковий огляд речей першого заступника голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО на Бориспільській митниці був проведений в рамках оперативних дій за сигналом від народного депутата. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної митної служби України.

За інформацією прес-служби, до Бориспільської митниці надійшло звернення народного депутата України з інформацією про те, що громадянин України В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, повертаючись в Україну, може мати при собі предмети, заборонені до переміщення через митний кордон України.

На основі цієї інформації та відповідно до Митного Кодексу України, співробітниками Служби по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Бориспільської митниці було прийняте рішення провести вибірковий контроль особистих речей В.ХОРОШКОВСЬКОГО.

Предметів, заборонених до ввезення на митну територію України, в багажі першого заступника голови СБУ не виявлено, зауважили в Держмитслужбі.

Водночас, у прес-службі Держмитслужби відзначили, що особистий обшук В.ХОРОШКОВСЬКОГО не проводився – відбувся лише вибірковий огляд його багажу. За словами співробітника прес-служби, В.ХОРОШКОВСЬКОМУ запропонували самому показати, що у нього в кишенях, і він це зробив. В.ХОРОШКОВСЬКИЙ добре розуміється на митному законодавстві і вів себе дуже коректно, відзначили в Держмитслужбі.

У прес-службі Держмитслужби агентству УНІАН відмовились назвати прізвище народного депутата, який “подав сигнал”.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що його обшукали на митниці аеропорту “Бориспіль”. Він назвав ці події "спланованою провокацією".

З грудня 2007 року до лютого 2009 року В.ХОРОШКОВСЬКИЙ очолював Державну митну службу України.

Відповідно до статті 57 Митного кодексу України, особистий огляд як виняткова форма митного контролю проводиться за письмовою постановою керівника митного органу або особи, яка його заміщує, якщо є достатні підстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зоні митного контролю або в транзитній зоні міжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, які є безпосередніми предметами порушення митних правил або заборонені для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територію України.

Згідно з законодавством, особистому огляду не підлягають: Президент України, голова Верховної Ради України, народні депутати України, прем`єр-міністр України, перший віце-прем`єр-міністр України, голова та судді Верховного Суду України, голова та судді Конституційного Суду України, міністр закордонних справ України, генеральний прокурор України та члени їхніх сімей, які прямують разом з ними.