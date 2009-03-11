Путін заявляє, що «силовики» дискредитують Україну

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що спроби силових структур вилучити транзитний контракт у НАК «Нафтогаз України» дискредитують Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це він сказав у вівторок на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Угорщини Ференцем ДЮРЧЕНЕМ у Москві.

«Що стосується проблем транзитної сторони. Не ми породжуємо ці проблеми - вони виникають через різні геополітичні і внутрішньополітичні причини. Ось зараз пан прем`єр-міністр згадав про ті проблеми, які були у нас з нашими українськими партнерами і друзями. Врешті-решт, слава Богу, в Україні знайшлися відповідальні люди, які уклали контракт на постачання газу для потреб України на ринкових європейських умовах, уклали окремий контракт на транзит нашого газу до Європи. Начебто, слава Богу», - сказав В.ПУТІН.

«Але ні, - продовжив російський прем`єр, - адже комусь там кортить. Як ви знаєте, кілька днів тому люди в масках з автоматами намагалися вилучити транзитний контракт у державної енергетичної компанії. Яким місцем думають люди, які віддають такі накази - одному Богові відомо”. ”Ясно, що це лише дискредитує країну, на жаль, і, звичайно, ще раз всіх нас примушує замислитися про необхідність створення додаткових альтернативних шляхів доставки наших вуглеводнів до Європи», - сказав В.ПУТІН.

На його думку, будівництво таких об`єктів дисциплінуватиме всіх, зокрема й сьогоднішні транзитні країни, і зрештою допоможе побудувати нормальні, ринкові, цивілізовані відносини.

Як повідомляв УНІАН, слідчим управлінням СБУ 2 березня було порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш як 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем. У рамках справи був затриманий заступник начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тарас ШЕПІТЬКО.

4 березня в офісі НАК «Нафтогаз України» в Києві співробітники СБУ проводили слідчі дії в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовцями компанії 6,3 млрд. кубометрів природного газу. При цьому в прес-центрі СБУ пояснили, що присутність бійців «Альфи» обумовлена виключно охороною слідчих, «оскільки відучора здійснюються спроби блокування розслідування».

Увечері 4 березня прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що конфлікт навколо НАК «Нафтогаз України» є наслідком боротьби за 11 млрд. кубометрів газу.

8 березня перший заступник голови Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ не виключив, що спецпідрозділи «Альфа» можуть з`явитися в кабінеті першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА.

Розповідаючи про недавні події в «Нафтогазі України» щодо спроби виїмки документів спецпідрозділами СБУ, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що, за даними його структури, ряд документів, що стосуються спірних 11 млрд. кубометрів газу, знаходяться у О.ТУРЧИНОВА. «Якщо ми цих документів не одержимо, хай тоді не дивуються, що спецпідрозділи «Альфа» з`являться в кабінеті першого віце-прем`єра», - сказав він.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ вважає, що не треба політизувати розслідування даної кримінальної справи. При цьому він зазначив, що йдеться про корупцію у вищих ешелонах влади. Він нагадав, що якщо провину вищого керівництва країни буде доведено, то їм загрожує 12 років позбавлення волі, відповідно до українського кримінального законодавства, за незаконний відбір газу у приватної компанії.

Відповідаючи на питання, з чим пов`язана реакція прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО, яка звинуватила Президента України Віктора ЮЩЕНКА в заступництві «РосУкрЕнерго», В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що це «нервова реакція, яка свідчить, що люди усвідомлюють свою неправоту».