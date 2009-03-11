СБУ заходила в гості до Тимошенко

Служба безпеки України просить Кабінет міністрів надати документи, які стосуються розмитнення спірних 11 млрд. кубометрів газу і договорів, на підставі яких проводилась ця операція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Києві перший заступник голови СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

За його словами, відповідний лист співробітники спецслужби залишили у Кабміні.

«Ми там (в уряді – УНІАН) вже були і залишили повідомлення про те, що ми маємо отримати ці документи під розписку. Далі ми побачимо, як будуть виконуватись наші доручення», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.