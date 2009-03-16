Оскаржувати результатів Тернопільських виборів немає підстав - КВУ

У Комітеті виборців України вважають, що для оскарження результатів виборів до Тернопольскої обласної ради немає підстав.

Таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловили голова правління КВУ Ігор ПОПОВ та речник КВУ Олександр ЧЕРНЕНКО.

“Ми не бачимо підстав для оскарження результатів виборів та їх відміни. Я давно не бачив таких спокійних, гарно організованих виборів, незважаючи на всі спроби їх зриву. Незважаючи на те, що БЮТ відкликав членів своїх комісій, кворуму вистачало”, - сказав О.ЧЕРНЕНКО.

При цьому І.ПОПОВ не виключив, що відповідні позові будуть підготовлені та направлені до судових інстанцій. “Ми прогнозуємо спроби оскаржити результати у Тернополі з боку юридичної команди БЮТ, можливо, навіть спроби блокувати проведення першої сесії нової обласної ради. Проте результат виборів був уже показовим і навряд чи це призведе до нових позитивних результатів”, - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу партії “Єдиний Центр”, станом на 6.00 на виборах до Тернопільської облради, за результатами паралельного підрахунку голосів, лідирує Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 34,4%.

За «Єдиний Центр» віддали голоси 14,29% жителів Тернопільщини, за Партію регіонів – 9,71%, БЮТ – 8,03%, Блок Української народної партії – 7,98%, НУ-НС – 5,54%, Блок Литвина – 3,58%, ГП «Пора» - 1,53%.

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