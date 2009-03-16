Судова гілка влади фактично приватизована БЮТ - Президент

Вибори до Тернопільської обласної ради засвідчили, що судова гілка влади фактично приватизована БЮТ, вважає Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, В.ЮЩЕНКО стурбований тим, що політичні сили замість вирішення економічних питань спрямовують свої зусилля на політичну боротьбу.

«Президент вважає неприпустимою практику використання політичними силами судової системи у власних корпоративних інтересах. Вибори до Тернопільської облради засвідчили, що судова гілка влади фактично приватизована силою, яку представляє голова Верхового Суду України Василь ОНОПЕНКО», - сказала вона.

При цьому І.ВАННИКОВА нагадала, що саме БЮТ рекомендував В.ОНОПЕНКА на посаду голови Верховного Суду.

«Суди своїми рішеннями зробили спробу позбавити людей права обирати владу – це грубе порушення конституційних прав громадян, яке свідчить про глибоке неблагополуччя судової системи. Ні суди, ні політичні зірки не мають права замість виборців вирішувати, хто буде в Україні владою», - процитувала вона слова Президента.

На думку глави держави, сказала І.ВАННИКОВА, найважливішим кроком для країни є реформа виборчого законодавства та судової системи. Президент наголошує, що зробив все від нього залежне для реформування судової системи.

І.ВАННИКОВА нагадала, що Президент ще два роки тому направив на розгляд парламенту законопроекти, спрямовані на проведення судової реформи. “Однак вони досі не розглянуті народними депутатами”, - констатувала І.ВАННИКОВА.

«Окрім того, за особистого втручання Президента історія скандального судді ЗВАРИЧА не була закрита і отримала судову перспективу», - додала вона.

І.ВАННИКОВА заявила, що переважна частина відповідальності за критичну ситуацію у судочинстві, на думку глави держави, лежить на парламентській фракції БЮТ, яка делегувала В.ОНОПЕНКА на посаду голови ВСУ і не зацікавлена у проведенні судової реформи.

«Президент бачить логіку судової реформи в тому, щоб вона повернулась обличчям до людей замість обслуговування політичних сил, як це відбувається останні три роки», - сказала І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Верховна Рада відмінила проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради, призначених на 15 березня.

ВО «Свобода» оскаржила це рішення, і 11 березня Окружний адміністративний суд Тернопільської області зобов’язав ТВК провести вибори до Тернопільської облради 15 березня 2009 року.

У свою чергу, БЮТ оскаржив у Львівському апеляційному суді рішення Окружного адмінсуду Тернопільської області про поновлення виборів до Тернопільської облради.

14 березня Львівський апеляційний суд зобов’язав Тернопільську територіальну виборчу комісію провести позачергові вибори до Тернопільської обласної ради 15 березня.

Водночас БЮТ заявив, що відмовляється від участі у виборах до Тернопільської облради 15 березня і закликав своїх прихильників до бойкоту цього волевиявлення.

За даними Тернопільського обласного осередку партії “Єдиний Центр”, тривідсотковий виборчий на виборах до облради бар’єр долають Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, “Єдиний Центр”, Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко, Блок Української Народної Партії, “Народний Союз Наша Україна” і Блок Литвина.