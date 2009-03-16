Черновецький не заповнив декларацію про доходи за 2008 рік
Податкова вимагає…
Податкова інспекція вимагає від мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО терміново заповнити декларацію про доходи за минулий рік, пише газета «Дело» від 16 березня (№39 (792)).
Зокрема, в п`ятницю, 13 березня, начальник Державної податкової інспекції в Печерському районі Києва Вікторія МАЛЬЦЕВА публічно попросила мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО подати декларацію за минулий рік.
Як запевнили «Дело» в прес-службі податкової інспекції Печерського району, аналогічне нагадування одержали й інші публічні люди. У той же час директор Департаменту масово-роз`яснювальної роботи і звернень громадян ДПАУ Віктор КОСАРЧУК визнав, що в податківців особлива увага до київського градоначальника. Інспекція очікує побачити в його декларації доходи від продажу минулого року «Правекс-Банку».
Як зазначає газета, в лютому минулого року Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вельми вдало продав банк італійському Intesa Sanpaolo за 750 млн. доларів.
«Леонід Михайлович має сплатити податки з корпоративних прав, які виникли під час продажу ”Правекс-Банку”. Це стосується також дітей ЧЕРНОВЕЦЬКОГО — Степана і Христини», - пояснив В.КОСАРЧУК. У разі, якщо в декларації мера не виявиться рядка доходів від продажу банку, це може послужити приводом для перевірки.
«Підставою для проведення перевірки може послужити будь-яка публічна інформація», - пояснив «Делу» екс-заступник голови ДПАУ Сергій ВЛАСЕНКО.
Раніше, як зазначає газета, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляв про те, що продаж «Правекс-Банку» відбувався через офшорні структури, що дозволило меру Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ уникнути сплати податків у розмірі 450 млн. грн.
Тим часом більшість опитаних «Делом» держслужбовців і чиновників власні декларації ще не подали. У Верховній Раді за заповнення таких декларацій відповідає відділ кадрів.