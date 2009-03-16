ВСУ підтримав подання про арешт судді Каховського суду

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО підтримав подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді Каховського міськрайонного суду Херсонської області О.КРЮКОВСЬКОГО, яке надійшло до Верховного Суду України 26 лютого 2009 року, та вніс це подання на розгляд Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України.

Таке рішення прийнято відповідно до ст. 126 Конституції України, пункту 16 частини першої статті 50 Закону України “Про судоустрій України”, ст. 13 Закону України “Про статус суддів” та ст. 218 Регламенту Верховної Ради України.

Підставою для такого подання до Верховної Ради України стало ухилення О.КРЮКОВСЬКОГО від проведення з ним необхідних слідчих дій, що призвело до продовження строку досудового слідства у справі до п’яти місяців. Є достатні підстави вважати, що він намагатиметься перешкоджати встановленню істини у справі.

29 травня 2008 року відносно О.КРЮКОВСЬКОГО порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 15, пунктом 1 частини другої статті 115 Кримінального кодексу України – замах на вбивство подружжя ЗВАРИЧ Л.А., ЗВАРИЧА Є.Г. та їх малолітнього сина ЗВАРИЧА С.Є.

Як зазначається в поданні Генеральної прокуратури України, 22 травня 2008 року приблизно о 22.15 О.КРЮКОВСЬКИЙ з наявної в нього вогнепальної автоматичної зброї здійснив з близької відстані більше як 10 пострілів по будинку, де проживала його рідна сестра ЗВАРИЧ Л.А. разом з сім’єю.

3 грудня 2008 року на підставі зібраних у справі доказів винесено постанову про притягнення О.КРЮКОВСЬКОГО як обвинуваченого та пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочину.

О.КРЮКОВСЬКИЙ працює суддею Каховського міськрайонного суду Херсонської області з 1993 року. Обраний на посаду судді безстроково Постановою Верховної Ради України від 9 липня 2003 року № 1072-IV. У квітні 2008 року його було призначено на посаду заступника голови цього суду.

5 лютого 2009 року постановою слідчого УМВС України в Херсонській області О.КРЮКОВСЬКОГО було відсторонено від посади заступника голови Каховського міськрайонного суду Херсонської області.