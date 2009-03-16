Звільнено начальника Управління СБУ в Кіровоградській області

18:35, 16 березня 2009
Право
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Причини не повідомляються

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Володимира КАРПЕНКА.

Відповідний указ від 16 березня оприлюднений на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, В.КАРПЕНКО був призначений на посаду начальника УСБУ в Кіровоградській області 2 вересня 2008 року.

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