На Дніпропетровщині на 9 років позбавлено волі екс-голову міськради

За матеріалами СБУ до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабара засуджено колишнього голову Підгороднянської міської ради Дніпропетровської області, його спільника засуджено до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, в жовтні 2007 року співробітниками Служби безпеки України було отримано інформацію, що голова Підгороднянської міськради, зловживаючи посадовим становищем, вимагає 600 тисяч доларів США від приватного підприємця за відведення земельної ділянки площею 5 гектарів.

Мера міста та посередника - директора одного з товариств з обмеженою відповідальністю - було затримано співробітниками СБУ під час отримання зловмисниками першої частини хабара. На місці скоєння злочину правоохоронцями вилучено 200 тисяч доларів США, помічених спеціальною фарбою.

За матеріалами СБУ прокуратурою Дніпропетровської області була порушена кримінальна справа за ч.3 ст.368 (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) Кримінального кодексу України.