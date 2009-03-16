Суд визнав незаконним затримання Шепітька

Сьогодні, 16 березня, Шевченківський районний суд м. Києва визнав незаконним затримання заступника начальника відділу митного оформлення Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби України Тараса ШЕПІТЬКА, який розмитнив газ для НАК ”Нафтогаз України” (йдеться про спірні 11 млрд. кубометрів газу, на які претендує також компанія ”РосУкрЕнерго” – УНІАН.).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Адвокатського об’єднання «Бріарей», суд задовольнив скаргу адвоката Олексія ЛЕВЧЕНКА, який захищає Т.ШЕПІТЬКА.

Обґрунтовуючи своє рішення, повідомляють у прес-службі АО «Бріарей», суддя зазначив, що Т.ШЕПІТЬКА затримали в приміщенні Слідчого управління СБУ на підставі того, що «на ШЕПІТЬКА Т.В. вказали очевидці як на особу, яка вчинила злочин». Саме так написав у протоколі затримання співробітник СБУ В.ВЕРГЕЛЕС. Разом з тим, зауважують в адвокатському об’єднанні, в матеріалах справи відсутні будь-які пояснення очевидців, які б вказали на затриманого як на особу, причетну до незаконного заволодіння чужим майном на суму 7 млрд. 499 млн. 779 тис. 423, 42 гривні. Не було й матеріалів, які б давали слідчому підстави підозрювати митника у скоєнні злочину, або про те, що він намагається перешкодити проведенню слідства.

Саме тому, зазначають в АО, суд постановив: визнати незаконним затримання за протоколом від 3 березня 2009 року ШЕПІТЬКА Тараса Володимировича по кримінальній справі №457 як підозрюваного.

Після судового засідання адвокат О.ЛЕВЧЕНКО повідомив, що подальші дії проти службових осіб, винних у незаконному затриманні його підзахисного, будуть вчинені залежно від бажання самого Т.ШЕПІТЬКА. Зокрема, адвокат не виключив, що Т.ШЕПІТЬКО зажадає подати позов до суду про стягнення моральної шкоди, або звернеться до правоохоронних органів із заявою про порушення кримінальної справи відносно співробітників СБУ, які дві доби незаконно тримали його в камері ізолятора тимчасового затримання.

Як повідомляв УНІАН, слідче управління СБУ 2 березня 2009 р. порушило кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш як 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. внаслідок зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем. У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Т.ШЕПІТЬКА.

5 березня Т.ШЕПІТЬКО був звільнений з-під варти на підставі постанови Шевченківського районного суду Києва про припинення дій у даній кримінальній справі, яка була винесена 4 березня т.г.