СБУ ліквідувала канал контрабанди парфумів відомих брендів
Вартістю понад 305 тис. грн.
Служба безпеки України припинила діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила функціонування стійкого каналу контрабанди парфумів іноземного виробництва.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 10 березня стосовно п’ятьох учасників групи Служба безпеки України порушила кримінальну справу.
Контрабандні вантажі зловмисники перевозили через кордон залізничним транспортом у спеціально обладнаних схованках. У ході спецоперації, яка проводилася спільно з МВС України, співробітники СБУ вилучили з міжстелевого простору вагону у потягу «Київ-Москва» партію контрабандних парфумів вартістю понад 305 тис. грн.
За попередніми даними, до складу групи входили один з керівників Управління МВС України на залізничному транспорті, котрий забезпечував «безпеку» протиправних перевезень, приватний підприємець, який налагодив реалізацію контрабандного товару, а також провідники потяга.
Під час обшуку за місцем проживання бізнесмена співробітники СБУ виявили в одному з будинків столиці склад парфумів, підготовлених до чергового контрабандного переміщення, на суму понад 1 млн. 500 тис. грн.