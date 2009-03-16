СБУ ліквідувала канал контрабанди парфумів відомих брендів

Служба безпеки України припинила діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила функціонування стійкого каналу контрабанди парфумів іноземного виробництва.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 10 березня стосовно п’ятьох учасників групи Служба безпеки України порушила кримінальну справу.

Контрабандні вантажі зловмисники перевозили через кордон залізничним транспортом у спеціально обладнаних схованках. У ході спецоперації, яка проводилася спільно з МВС України, співробітники СБУ вилучили з міжстелевого простору вагону у потягу «Київ-Москва» партію контрабандних парфумів вартістю понад 305 тис. грн.

За попередніми даними, до складу групи входили один з керівників Управління МВС України на залізничному транспорті, котрий забезпечував «безпеку» протиправних перевезень, приватний підприємець, який налагодив реалізацію контрабандного товару, а також провідники потяга.

Під час обшуку за місцем проживання бізнесмена співробітники СБУ виявили в одному з будинків столиці склад парфумів, підготовлених до чергового контрабандного переміщення, на суму понад 1 млн. 500 тис. грн.