Голову Союзу юристів України обрано президентом Всесвітньої асоціації юристів

Сьогодні делегати 23-го Конгресу Всесвітньої асоціації юристів, який розпочав роботу в Києві, обрали президентом цієї організації голову Союзу юристів України Валерія ЄВДОКИМОВА.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК.

Коментуючи це рішення конгресу, присутній на прес-конференції В.ЄВДОКИМОВ зауважив, що це не лише його особиста заслуга, але й українських юристів і держави в цілому.

”Факт обрання свідчить, що до нас є повага міжнародної юридичної спільноти. Я вважаю, що протягом чотирьох років ми покажемо високий клас роботи в рамках Всесвітньої асоціації юристів”, - сказав він.

У свою чергу, говорячи про дотримання в Україні законів, М.ОНІЩУК висловив переконання, що на сьогодні серед завдань органів влади - ”повернення країни в лоно права і забезпечення виконання Конституції, законів представниками влади”, оскільки ”все частіше ми спостерігаємо, що написання законів це одне, а їх застосування - інше”.

”Через тиск громадянського суспільства необхідно домогтися виконання високопосадовцями не корпоративних інтересів, а того, для чого вони найняті народом”, - зазначив М.ОНІЩУК.