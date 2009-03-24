Київська влада оприлюднила новий проект розпорядження з тарифами на медпослуги

Київська міська державна адміністрація оприлюднила новий проект розпорядження щодо запровадження в столичних закладах охорони здоров’я платних послуг для населення.

Документом під назвою «Про регулювання тарифів на платні послуги, що надаються лікувально-профілактичними державними і комунальними закладами охорони здоров’я» передбачено затвердити тарифи на медичні послуги для 7 закладів лікарняної сфери столиці.

Як повідомляється на офіційному веб-порталі столичної влади, кінцевий термін надання зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань по цьому проекту розпорядження - 20 квітня поточного року.

Як зазначено в документі, він приймається з метою “недопущення необґрунтованого зростання тарифів на платні послуги, надання медичної допомоги громадянам застрахованими за добровільним медичним страхуванням, іноземних громадян, для отримання гарантованого медичного обслуговування”.

Зазначене розпорядження затвердить тарифи на платні послуги, що їх надають: Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району Києва ; Поліклініка № 3 Дніпровського району Києва; Київське міське бюро судово-медичної експертизи; Київська міська клінічна шкірно-венерологічна лікарня; Стоматологічна поліклініка Дніпровського району; Центр репродуктивної та перинатальної медицини та Поліклініка № 2 Дніпровського району Києва.

Цим документом столична влада доручить Головному управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА забезпечити надання безоплатних послуг пільговим категоріям громадян (перелік цих категорій громадян передбачений в додатку до розпорядження, але наразі не оприлюднений).

Крім того, міська влада своїм розпорядженням зобов’яже Головне управління охорони здоров’я заборонити лікувально-профілактичним закладам міста стягнення будь-яких платежів з громадян у системі державного медичного страхування за надання їм медичної допомоги.

Очікується, що розпорядження «Про регулювання тарифів на платні послуги...” сприятиме раціональному використанню бюджетних коштів, покращить результати фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров’я. Отримання власних надходжень до спеціального рахунку створить умови закладам охорони здоров’я отримувати та витрачати на нагальні потреби ці кошти, а саме: на медикаменти, харчування, обладнання, реактиви, предмети медичного призначення.

Відповідно до запропонованих тарифів, послуги, що, наприклад, надаються платно у Центрі репродуктивної та перинатальної медицини коштуватимуть: консультація акушера-гінеколога – 48 грн; комплексне ультразвукове дослідження матки при вагітності та перинатальне обстеження стану плода – 120 грн; лабораторні дослідження – від 7 грн. до 260 грн.; прийом лікаря-сексопатолога подружньої пари – 127 грн.

У Дитячій клінічній лікарні № 7 за комплексне ультразвукове дослідження для чоловіків (нирки, сечовий міхур) передбачається встановити плату в розмірі 98 грн.; за комплексне ультразвукове дослідження для жінок (нирки, сечовий міхур, матка) – 110 грн.; консультацію лікаря – від 15 грн. (стоматолога – терапевта) до 109 грн. (консультація дитячого професора педіатра вищої категорії); за проведену ін’єкцію – від 3 до 35 грн.; за накладання швів – 60 грн.; реєстрацію лікарняних листів - 6 грн.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом влада Києва висунула ряд ініціатив, що викликали великий резонанс. Зокрема, йдеться про рішення КМДА запровадити плату за медичні послуги в столиці, за відвідування кладовищ, за «додаткові послуги» ЖЕКів тощо.

Незважаючи на припис прокуратури щодо незаконності запровадження КМДА плати за медпослуги, 3 лютого перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що офіційна плата за медичні послуги у лікувальних установах Києва може бути впроваджена з 1 березня.

10 лютого керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ заявив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО відразу скасує рішення щодо запровадження платних послуг у сфері медицини, якщо воно буде ухвалено.

18 лютого прес-служба прокуратури міста Києва повідомила, що в столиці притягнуто до відповідальності працівників поліклініки №1 Солом’янського району, які ввели плату за медичні послуги.

20 березня перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО доручив Головному юридичному управлінню надавати висновки щодо законності кожного нового розпорядження мерії про додаткові платні послуги, зокрема медичні.