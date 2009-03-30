На Чернігівщині знайшли мертвим заступника начальника виправної колонії

У Чернігівській області знайшли мертвим заступника начальника виправної колонії.

Про це повідомив УНІАН начальник управління з надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації В`ячеслав РИГА.

За його словами, 29 березня близько 10-ї години у річці Десна біля смт Макошине Менського району було виявлено автомобіль ”Chery Amulet”, у якому знаходилося тіло заступника начальника Менської виправної колонії №191. Загиблий, 1970 року народження, зник у ніч на 26 березня.

Фахівці Головного управління МНС у Чернігівській області підняли тіло та автомобіль з води. Ведеться слідство.