На Чернігівщині знайшли мертвим заступника начальника виправної колонії
14:23, 30 березня 2009Право
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Ведеться слідство
У Чернігівській області знайшли мертвим заступника начальника виправної колонії.
Про це повідомив УНІАН начальник управління з надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації В`ячеслав РИГА.
За його словами, 29 березня близько 10-ї години у річці Десна біля смт Макошине Менського району було виявлено автомобіль ”Chery Amulet”, у якому знаходилося тіло заступника начальника Менської виправної колонії №191. Загиблий, 1970 року народження, зник у ніч на 26 березня.
Фахівці Головного управління МНС у Чернігівській області підняли тіло та автомобіль з води. Ведеться слідство.
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