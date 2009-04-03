ЦРУ потрібні працівники з арабською, корейською, російською мовами

ЦРУ почало набір нових працівників, які знають російську, арабську або корейську мову, а також пушту і урду, повідомляє британська The Times.

Оголошення про набір з`явилися на сторінках таких авторитетних видань як The Economist і The Washington Post. ЦРУ також анонсувало набір у соціальних мережах і на YouTube.

Новий глава ЦРУ Леон Панетта (Leon Panetta) недавно визнав, що тільки 13 відсотків працівників управління знають іноземні мови і лише 22 відсотки належать до різних етнічних меншин.

Особлива увага приділятиметься тим, хто знає арабську. Панетта має намір особисто зустрітися з представниками арабської діаспори в Детройті, в передмістях якого найвищий відсоток арабського населення.

Очікується, що цього року ЦРУ одержить заяви про прийом на роботу від 180 тисяч претендентів. Минулого року до управління звернулися 120 тисяч охочих. Як зазначає The Times, управління досі не отямилося від потрясінь, викликаних звільненнями досвідчених працівників через розбіжності з адміністрацією Джорджа Буша щодо Іраку.