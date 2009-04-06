Збройний напад на автозаправку в Києві: касир поранений
15:49, 06 квітня 2009Право
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Нападника щось налякало
У Києві сьогодні вранці в результаті розбійного нападу на автозаправну станцію ТНК з вогнепальної зброї було поранено касира.
Як повідомили УНІАН в Оболонському районному управлінні міліції м. Києва, напад стався близько 5-ї години в Пуща-Водиці.
Невідома особа двічі вистрелила з обрізу мисливської рушниці у павільйон, де знаходився співробітник АЗС, один з пострілів влучив касиру у ліве стегно.
За словами співрозмовника агентства, нападник нічого не забрав з каси, ймовірно, його щось налякало.
Наразі проводяться слідчо-оперативні дії. Порушено кримінальну справу за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
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