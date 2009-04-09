Суд визнав незаконним порушення СБУ справи щодо розмитнення газу

Шевченківський районний суд Києва визнав незаконними дії слідчих Служби безпеки України і відмінив постанову СБУ про порушення кримінальної справи проти працівників митниці та НАК «Нафтогаз України», які займалися розмитненням 11 млрд. кубометрів газу.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив адвокат, який представляв інтереси митниці та НАК «Нафтогаз України», Олексій ЛЕВЧЕНКО.

Він уточнив, що позивачем у справі виступив заступник начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тарас ШЕПІТЬКО, який був затриманий у рамках розслідування справи на початку березня.

За словами адвоката, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні.

О.ЛЕВЧЕНКО нагадав, що кримінальну справу було порушено за статтею 201 Кримінального кодексу України – контрабанда.

«Таким чином, на сьогодні не залишилося жодного приводу ставити під сумнів легітимність проведених оборудок між «Газпромом» та НАК «Нафтогазом», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, слідчим управлінням СБУ 2 березня була порушена кримінальна справа за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш ніж 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем. У рамках розслідування справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Т.ШЕПІТЬКА. Його звільнили з-під варти 6 березня.

В.о. голови правління НАК Ігор ДІДЕНКО оскаржив постанову про порушення кримінальної справи у Шевченківському райсуді столиці.

24 березня Шевченківський райсуд визнав незаконними окремі дії СБУ й відмінив її постанову про порушення вказаної кримінальної справи. 1 квітня Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Шевченківського райсуду столиці про закриття кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовцями «Нафтогазу» 6,3 млрд. кубометрів газу та визнання незаконним затримання заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Т.ШЕПІТЬКА.