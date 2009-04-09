Луценко обіцяє покінчити з плануванням розкриття злочинів

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє, що при ньому у МВС буде покінчено з плануванням розкриття злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Сімферополі на нараді з дільничними інспекторами міліції Криму.

«Я не знаю, хто це придумав, який з міністрів, але при мені це закінчиться», - сказав він, наголосивши, що його особисто і керівництво МВС, насамперед, цікавить конкретне реагування на звернення громадян і реагування на скоєні злочини.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО, заслухавши доповідь заступника міністра МВС - начальника міліції громадської безпеки Олександра САВЧЕНКА, де, зокрема, містилися вказівки дільничним начальникам райвідділів на розкриття злочинів, закликав одного з начальників розірвати лист, в якому було поставлено завдання протягом місяця розкрити певну кількість злочинів.