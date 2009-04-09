Уряд відшкодує витрати на експертизу записів Мельниченка

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 150 тис. грн. на фоноскопічну експертизу аудіозаписів колишнього майора Держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, яку здійснюють у рамках розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Таким чином Генпрокуратурі компенсовано кошти, витрачені на задіяння в цьому процесі працівників ГПУ і закордонних фахівців, пише газета «Коммерсант-Украина» (№ 62 від 9 квітня).

Як повідомив заступник генпрокурора Олександр ШИНАЛЬСЬКИЙ, який займається діяльністю відділу фінансування і бухгалтерського обліку, ці гроші вже сплачено за експертизу із коштів ГПУ, оскільки слідство не могло чекати на їх надходження. За його словами, 150 тис. грн. було використано на залучення до участі в експертизі працівників Генпрокуратури, а також закордонних фахівців - оплати проїзду, проживання та харчування.

Зокрема, слідча група на чолі із заступником генпрокурора Миколою ГОЛОМШЕЮ виїжджала на черговий етап фоноскопічної експертизи до Берліна в середині березня. За словами керівника групи Олександра ХАРЧЕНКА, проведення міжнародної експертизи ще триває, проте присутність представників ГПУ на всіх її етапах неможлива – дуже великий обсяг досліджень.

Як повідомлялося, М.МЕЛЬНИЧЕНКО передав Генпрокуратурі оригінали аудіозаписів, нібито зроблених в кабінеті колишнього президента Леоніда КУЧМИ, у будівлі українського посольства у Вашингтоні. Для участі в цій процедурі до США літала слідча група ГПУ у складі десяти осіб на чолі з М.ГОЛОМШЕЮ.