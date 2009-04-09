Рішення щодо ринку ліків АМК прийме в травні

Рішення щодо ринку ліків буде прийняте Антимонопольним комітетом України (АМКУ) у травні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції виконуючий обов`язки голови АМКУ Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Він приніс вибачення за те, що відбулися зміни в термінах, оскільки АМКУ планував закінчити розгляд цього питання у квітні 2009 року.

За словами О.МЕЛЬНИЧЕНКА, перенесення термінів пов`язане з великим обсягом інформації, що надійшла від 15 великих оптових компаній, які працюють на ринку ліків.

“Ми не можемо працювати з наскоку”, - сказав він.

Рішення має бути вивіреним, прозорим та об`єктивним, підкреслив в.о. голови АМКУ.

Він також повідомив, що після завершення роботи з оптовими компаніями на ринку ліків, комітет планує надалі перейти до дослідження роздрібного ринку ліків.

О.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що основною метою роботи АМКУ з цього питання є зниження цін на ліки.

З другого боку, підкреслив в.о. голови комітету, сказати, на скільки будуть знижені ціни тощо, він не може.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня 2008 р. АМКУ порушив справу за фактом одночасного різкого підвищення цін на лікарські засоби з боку деяких операторів ринку медпрепаратів. В результаті окремі гравці фармацевтичного ринку знизили ціни.

У грудні 2008 року АМКУ залучив 7 оптових постачальників ліків як відповідачів у справі щодо підвищення цін на медикаменти.

У лютому 2009 року Антимонопольний комітет додатково притяг до справи про розслідування підвищення цін на медикаменти 8 компаній.

У березні О.МЕЛЬНИЧЕНКО повідомив, що АМКУ на сьогодні досить ефективно співробітничає з 15 найбільшими постачальниками ліків на ринок України. За його словами, розслідування щодо ринку ліків має завершитися в квітні.