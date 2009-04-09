Тимошенко пропонують надати право розпускати Верховну Раду

Прем’єр-міністр України в разі втрати правлячою коаліцією популярності серед громадян повинен мати право або йти у відставку, або оголошувати в країні дострокові парламентські вибори.

Таку думку висловила колишній доповідач Парламентської Асамблеї Ради Європи по Україні, радник українського прем’єра Ханне СЕВЕРИНСЕН в інтерв’ю газеті “День” (№ 61 від 9 квітня).

Вона, зокрема, зауважила, що за багатопартійної системи формувати проурядову парламентську більшість складно не тільки в Україні, а й в інших країнах Європи. Але з часом, вважає експерт, українці зрозуміють, як створювати коаліції.

На думку Х.СЕВЕРИНСЕН, в Україні має бути така система, за якої уряд формується більшістю, а поточні рішення в парламенті можуть ухвалюватися більшістю з числа присутніх депутатів. За її словами, в неї на батьківщині “бувають випадки, коли депутати з коаліції не можуть бути присутніми в залі, тоді опозиція, відповідно, зменшує кількість своїх депутатів, і рішення приймаються більшістю з присутніх членів парламенту”.

“Також важливо, щоб прем’єр-міністр мав право: йти у відставку чи оголошувати дострокові вибори. У багатьох країнах прем’єр-міністр має право на оголошення дострокових виборів, і це був би двосторонній меч для прем’єра”, - сказала Х.СЕВЕРИНСЕН.

За таких умов, додала вона, у випадку втрати популярності коаліції прем’єр може подавати у відставку, щоб уникнути дострокових виборів. На її думку, це додасть більше відповідальності голові уряду.