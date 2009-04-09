У Ющенка є інший сценарій, якщо ВР відмовиться переписувати Конституцію

Заступник голови Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН не виключає, що у разі відмови Верховної Ради України вносити зміни до Конституції, запропоновані Президентом, місцеві органи влади можуть зініціювати референдум щодо їх ухвалення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

Зокрема, І.ПУКШИН підкреслив, що на сьогоднішній день Президент діє виключно у відповідності до вимог чинної Конституції, яка вимагає ухвалення змін до Конституції парламентом, а потім винесення проекту на референдум у разі, якщо зміни торкаються розділів 1, 3, 13.

Водночас він не виключив, що у разі відмови парламенту розглядати ці зміни може бути задіяний інший сценарій. «Я не виключаю, і ви цього не можете виключати, що, умовно, якщо цей проект Конституції буде дуже до вподоби місцевим органам влади – мерам, місцевим радам, то ніхто не застрахований, що вони можуть зібрати 3, 5, 7, 10 мільйонів підписів (для ініціювання референдуму – УНІАН). Тобто вони побачать, що центральна влада – парламент не зацікавлений в змінах, а вони зацікавлені. Ми від цього не застраховані, що може бути й такий варіант. А як будуть розгортатись події - побачимо», - сказав І.ПУКШИН.

При цьому І.ПУКШИН наголосив, що ні парламент, ні КС, ні Президент не можуть обмежувати право народу, оскільки в Конституції чітко написано, що носієм влади в Україні є народ.

З цим не погодився один з творців Конституції 1996 року Віктор МУСІЯКА, який зауважив, що в будь-якому випадку зміни до Конституції мають ухвалюватись парламентом.