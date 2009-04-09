Луценко придумав, як у період кризи убезпечити українців від злочинців

З метою запобігання злочинності керівництво Міністерства внутрішніх справ найближчим часом планує провести в регіонах наради зі співробітниками карного розшуку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Сімферополі в інтерв’ю журналістам після останньої регіональної наради з дільничними інспекторами заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Наступними нарадами будуть наради зі співробітниками кримінального розшуку», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши, що наради проводитимуться для того, щоб у період економічної кризи максимально убезпечити громадян України від злочинців та запобігти погіршенню криміногенної ситуації, як це було в 90-х роках.