Луценко придумав, як у період кризи убезпечити українців від злочинців
16:46, 09 квітня 2009Право
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Проводитимуться наради
З метою запобігання злочинності керівництво Міністерства внутрішніх справ найближчим часом планує провести в регіонах наради зі співробітниками карного розшуку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Сімферополі в інтерв’ю журналістам після останньої регіональної наради з дільничними інспекторами заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.
«Наступними нарадами будуть наради зі співробітниками кримінального розшуку», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши, що наради проводитимуться для того, щоб у період економічної кризи максимально убезпечити громадян України від злочинців та запобігти погіршенню криміногенної ситуації, як це було в 90-х роках.
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