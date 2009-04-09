Балога пояснив, хто, як і чому його охороняє

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА користується державною охороною на законних підставах.

Про це наголошується у коментарі, наданому УНІАН прес-службою В.БАЛОГИ.

У документі підкреслюється, що охорона глави Секретаріату Президента, яку здійснюють співробітники Державного управління охорони, надана згідно з розпорядженням Президента України, на підставах, передбачених чинним законодавством. Залучення до охоронних заходів спецпідрозділу СБУ “Альфа” відбувається лише в окремих випадках, за наявності достовірної оперативної інформації про загрозу життю та здоров’ю керівника Секретаріату й регламентується відповідними нормами законодавства та окремими наказами СБУ.

“Усі заяви щодо незаконного використання сил та засобів підрозділів УДО є надуманими й тому неправдиві”, - наголошується в коментарі.

“Мої недоброзичливці всіляко намагаються приліпити до мене якісь звинувачення, їм не вдається, вони нервують й з безсилля вигадують все нові та нові плітки. Народні депутати, які поширюють через ЗМІ ці вигадки, явно зловживають своїм правом на депутатське звернення та запити. Упевнений, що чим більше таких фантазій виливатиметься в ЗМІ, тим більшою буде і недовіра до їхніх авторів, де жодне звинувачення іще ніколи підтверджувалось. Усі ці голосні звуки не справляють на мене найменшого враження, а коментувати розповсюджувані наклепи доводиться лише з поваги до професійного обов’язку ЗМІ подавати всебічну інформацію”, - сказав В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня громадянський рух “Народна самооборона” звинуватив В.БАЛОГУ у незаконному користуванні державною охороною.

Згідно з повідомленням, “Народна самооборона” порушує питання дотримання закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб».

У ст. 112 Кримінального кодексу України чітко визначено поняття «державний» та «громадський діяч» і ними являються: Президент України, голова Верховної Ради України, народні депутати України, прем’єр-міністр України, члени Кабінету міністрів України, голова та судді Конституційного та Верховного Суду України, вищих апеляційних судів, генеральний прокурор України, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, голова Рахункової палати України, голова Національного банку України, керівники політичних партій.

У НС підкреслюють, що посади "глава Секретаріату Президента України" в даному переліку немає.

Рішення про доцільність здійснення державної охорони щодо осіб, зазначених у частині третій цієї статті, приймає Президент України за поданням посадових осіб, уповноважених виступати від імені відповідних органів державної влади, або за поданням начальника Управління державної охорони України. Даний перелік є вичерпним і в ньому також відсутня посада глави Секретаріату Президента України, наголошує "Народна самооборона".

Народний депутат України, член депутатської групи «Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ направив депутатське звернення до генерального прокурора України щодо здійснення прокурорського реагування на грубе порушення Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб».