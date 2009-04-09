Мін‘юсти України та Білорусі затвердили програму співробітництва

Міністерства юстиції України та Республіки Білорусь підписали програму співробітництва на 2009-2010 роки. Підписання відбулося 9 квітня 2009 року у Мінську в рамках дводенного робочого візиту Міністра юстиції України Миколи Оніщука до Білорусі.

Програма співробітництва розроблена з метою практичного наповнення та реалізації Угоди про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки Білорусь (1999 р.), а також Угоди між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки Білорусь про співробітництво в галузі судової експертизи (2009 р.).

Як зазначив за підсумками підписання документу Міністр юстиції України Микола Оніщук, програма визначає конкретні кроки на наступні два роки щодо обміну досвідом та інформацією у правовій сфері. Реалізація програми покликана надати новий імпульс співробітництву двох держав у правовій сфері.

Зокрема, з метою удосконалення захисту прав та інтересів громадян, сторони домовилися провести у Києві двосторонній круглий стіл з питань організації інституту перегляду рішень судів загальної юрисдикції.

Передбачається також зустрічі спеціалістів для обміну інформацією у правових галузях.

Протягом 2009 року у Києві відбудуться зустрічі з питань організації та діяльності пенітенціарної системи, виконання рішень судів тощо. У Мінську планується провести зустрічі з питань організації нотаріальної діяльності, надання безоплатної юридичної допомоги, діяльності установ судових експертиз. Передбачається систематичний обмін нормативно-правовими актами, а також публікаціями на актуальні теми у сфері юстиції та права.

Як повідомлялося, 8-9 квітня Міністр юстиції України Микола Оніщук здійснює робочий візит до Республіки Білорусь на запрошення свого білоруського колеги - Міністра юстиції Віктора Голованова. У ході візиту Міністр юстиції України ознайомиться з організацією роботи органів юстиції Республіки Білорусь – відвідає Центр судових експертиз, Будинок правосуддя, Першу мінську нотаріальну контору. Передбачається зустріч українського Міністра з представниками засобів масової інформації Білорусі.