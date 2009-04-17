Депутати запитали у Президента про зловживання з держзакупівлями і Конституцією

Народний депутат від БЮТ Андрій ШКІЛЬ звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА із запитом щодо «зловживань посадовими особами Міністерства економіки України у сфері державних закупівель».

Як передає кореспондент УНІАН, за направлення даного запиту проголосувало 294 із 434 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Також ВР направила главі держави запит народного депутата від БЮТ Валерія ПИСАРЕНКА щодо його намірів прийняти зміни до Конституції України «у незаконний спосіб, всупереч діючим нормам Конституції».

За направлення цього запиту проголосувало 332 із 434 народних депутатів, зареєстрованих у залі.