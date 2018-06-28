СУПЕРЕЧЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ: ХТО ЗМІНИВ ПРИЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ГРОШЕЙ?

Бравурні рапорти уряду про виконання в першому кварталі поточного року плану надходжень до бюджету викликали чимало запитань – за рахунок чого це вдалося, враховуючи серйозні економічні проблеми.

Певною мірою відповідь на це дає оприлюднена Державною митною службою інформація про виконання завдань Держбюджету за січень–березень 2009 року.

Так, за даними митників, за січень–березень поточного року до бюджету надійшло 20991,7 млн. гривень, що становить 112,2% показника розпису доходів на відповідний період.

У тому числі план доходів загального фонду державного бюджету виконано на 92,5% (перераховано 16171 млн. грн. при плані 17477,7 млн. грн.), спеціального фонду державного бюджету – на 392% (перераховано 4820,7 млн. грн. при плані 1229,7 млн. грн.).

Держмитслужба розкрила інформацію про виконання показників у розрізі митних платежів.

Так, акцизного збору з увезених на територію України товарів отримано на загальну суму 698,3 млн. грн., що становить 86,8% від квартального плану, і лише 11,9% – від тієї суми, що передбачена державним бюджетом на 2009 рік. Увізного мита перераховано на загальну суму 1592 млн. грн., або 81,5% від передбаченого Мінфіном плану на перший квартал, та 12,9% – від річних показників. Доходи від єдиного збору та плати за митне оформлення становили 43,6 млн. грн., або 75,8% від квартального плану. Єдиною статтею, що з верхом перекрила всі проблеми митниці з виконання показників розпису бюджету, були надходження від ПДВ з імпортованих товарів і послуг. Так, за плану 15,893 млрд. грн. у державний бюджет перераховано 18,652 млрд. грн., тобто 117,4% до показника розпису бюджету, встановленого Мінфіном.

Інформація про розміри отриманого ПДВ з розмитнених товарів і послуг дають також можливість оцінити загальний обсяг імпорту в першому кварталі. Виходячи з того, що ПДВ за ставкою 20% нараховується на митну вартість товарів і послуг, можемо визначити, що їх увезено на загальну суму 93,258 млрд. грн., або 12,1 млрд. дол. (за офіційним курсом Нацбанку 7,7 грн. за дол. США). Це, у свою чергу, дає можливість оцінити загальний обсяг імпорту товарів у березні із сукупним імпортом послуг у першому кварталі. Так, за оприлюдненими 13 квітня даними Держкомстату, імпорт товарів у січні–лютому 2009 року становив 5,840 млрд. дол. Із цього випливає, що імпорт товарів у березні з додаванням до нього сукупного імпорту послуг у першому кварталі загалом становив 6,271 млрд. дол.

Водночас інформація Держмитслужби, даючи відповіді на одні запитання, породжує низку інших.

Як уже згадувалося, Держмитслужба повідомила про величезне перевиконання плану надходжень до спецфонду бюджету. До нього перераховано 4820,7 млн. грн., і виконання сягнуло 392% до плану.

Але річ у тім, що відповідно до Закону “Про Державний бюджет України на 2009 рік” до спеціального фонду бюджету надходять кошти від акцизного збору з увезених на територію України товарів та від увізного мита, а ось грошові надходження від ПДВ з імпорту мають у повному обсязі надійти до загального фонду. Якщо ж ми подивимося на інформацію митників, то з’ясуємо, що загальна сума мобілізованих до державного бюджету коштів від акцизу та ввізного мита становить лише 2,29 млрд. грн. Стає очевидним, що митники – в порушення закону про державний бюджет – щонайменше 2,53 млрд. грн. замість загального фонду перерахували до спеціального фонду.

Таким чином, виникає запитання: хто ухвалював таке незаконне рішення? Адже воно не таке вже й безневинне, як може здатися...

Нагадаю деякі норми бюджетного законодавства.

За рахунок загального фонду фінансуються так звані «захищені», соціально важливі статі бюджету. Саме за рахунок загального фонду здійснюється також відшкодування ПДВ. Тоді як витрати спецфонду фінансуються, умовно кажучи, за залишковим принципом, тобто коли є відповідні доходи. Законодавці дозволили уряду за погодженням з бюджетним комітетом Верховної Ради перенаправляти витрати з одних статей загального фонду на інші, те саме можна робити і з витратами спецфонду, але в жодному разі не дозволяється за рахунок коштів загального фонду фінансувати витрати, які мають проплачуватися за рахунок надходжень до спецфонду. Такі обмеження досить зрозумілі, адже має бути гарантовано покриття реальними фінансовими ресурсами насамперед статей загального фонду бюджету.

У нашому випадку, як бачимо, хтось дав доручення Держмитслужбі порушити чинне законодавство та змінити потік мобілізованих коштів, а керівництву Державного казначейства – зарахувати ці кошти на рахунки спецфонду.

Чому урядовці пішли на це явне порушення законодавства? Що це за витрати, які законодавці не вважали першочерговими, а уряд так захотів їх здійснити, що пішов на нехтування нормами закону про бюджет?

Я не маю поки що відповіді на ці запитання, але сподіваюся, громадськість їх отримає від самих митників, а також від уряду та депутатів парламенту.