КC завтра візьметься за дату президентських виборів

Завтра, 29 квітня, Конституційний Суд України у формі усного слухання розпочне розгляд справи за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Верховної Ради України «Про призначення чергових виборів Президента України» та частини першої статті 17 закону України «Про вибори Президента України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, автор подання наголошує, що, відповідно до частини п’ятої статті 103 Конституції України, чергові після виборів Президента України, обраного 26 грудня 2004 року, який склав присягу 23 січня 2005 року, вибори Президента мають проводитися (і мають бути призначені) «в останню до 23 січня 2010 року неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Президента України, тобто 17 січня 2010 року».

Глава держави звертає увагу на те, що визначення іншої дати проведення чергових виборів Президента є порушенням пункту 7 частини першої статті 85, частини п’ятої статті 103 Конституції України.

Суддя-доповідач у справі – Іван ДОМБРОВСЬКИЙ.

Початок о 10.00.

Акредитація журналістів здійснюється сьогодні, 28 квітня, до 18.00 за телефонами: 238-10-80, 238-11-38.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Верховна Рада призначила вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року. 8 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив до КС подання про визнання неконституційним призначення парламентом президентських виборів на 25 жовтня 2009 року.