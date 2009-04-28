Мера Ніжина арештували, випустили, знов арештували

Печерський районний суд Києва звільнив під заставу у сумі 17 тис. грн. мера міста Ніжин Чернігівської області Михайла ПРИХОДЬКА, який звинувачується в отриманні хабара, однак через нові обставини його знову за поданням Генеральної прокуратури було взято під варту на 72 години прямо в залі суду.

Про це УНІАН повідомив адвокат М.ПРИХОДЬКА Григорій ДЕМІЄНКО.

За його словами, це рішення суд ухвалив учора ввечері.

“Я не бачив документу щодо порушення нової кримінальної справи” - сказав Г.ДЕМІЄНКО, зауваживши, що такі дії стосовно його підзахисного є порушенням процесуальних норм.

У зв’язку з цим адвокат планує найближчим часом подати відповідну скаргу.

Наразі М.ПРИХОДЬКО перебуває в Київському ізоляторі тимчасового утримання.

Як повідомляв УНІАН, мера Ніжина М.ПРИХОДЬКА було затримано «на гарячому» у грудні 2008 року. Зловмисник вимагав та отримав хабара в розмірі 20 тис. доларів США від підприємця за надання дозволу на приватизацію банно-оздоровчого комплексу.

Загалом правоохоронці задокументували отримання ним хабарів на загальну суму 60 тис. доларів.

Головним слідчим управлінням Генпрокуратури України було порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України.