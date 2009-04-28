ГПУ підб‘є підсумки подолання наслідків повені в західних областях

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Генеральну прокуратуру України протягом місця підбити підсумки подолання наслідків повені в західних областях України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з генпрокурором України Олександром МЕДВЕДЬКОМ, яка відбулася сьогодні зранку в аеропорту «Бориспіль» перед початком візиту Президента до Угорщини.

За словами глави держави, через 20-30 днів необхідно, аби генпрокурор зробив публічну доповідь з цього питання щодо результатів перевірки.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що були виділені певні кошти на подолання наслідків повені і необхідно перевірити, наскільки цільовим було їх використання.

Як повідомляв УНІАН, 23-27 липня 2008 року в Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській і Тернопільській внаслідок стихійного лиха (дуже сильні дощі, що призвели до різкого підняття рівнів води у ріках Карпатського басейну) було підтоплено 909 населених пунктів, 45 тис. 326 житлових будинків.

24 квітня 2009 р. закарпатські депутати звернулися до ГПУ з проханням перевірити факти нецільового використання коштів, що були виділені для ліквідації повені, Міністерством внутрішніх справ України.