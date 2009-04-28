МОН заявляє, що має право анулювати ліцензії вищим навчальним закладам

Міністерство освіти і науки України заявляє, що має право анулювати ліцензії вищим навчальним закладам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОН, в окремих ЗМІ з’явилася інформація, що за умови відсутності в Україні закону, який регулює позбавлення ліцензій вищих навчальних закладів, керівництво ВНЗ може оскаржити будь-яке рішення Міністерства освіти і науки про позбавлення ліцензії.

Прес-служба зауважує, що Закон України «Про вищу освіту» визначає, що освітня діяльність на території України здійснюється вищими навчальними закладами на підставі ліцензій, які видаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Такий порядок затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року №1019.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» орган ліцензування анулює ліцензії на певний вид господарської діяльності. Відповідно до пункту 4 статті 28 Закону України «Про вищу освіту», ліцензії на освітню діяльність і сертифікати про акредитацію напрямів, спеціальностей та вищих навчальних закладів можуть бути анульовані відповідно до закону. Питання анулювання ліцензій врегульовано Порядком ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року №1019.

Невиконання навчальним закладом головних завдань діяльності, вимог стандартів вищої освіти (ліцензійних умов) є підставою для позбавлення його ліцензії (ч. 3 ст. 69 Закону України «Про вищу освіту»). У постанові Кабінету Міністрів України «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» визначений порядок анулювання ліцензій.

Отже, відзначає прес-служба МОН, у разі невиконання навчальними закладами головних завдань діяльності, вимог стандартів вищої освіти Міністерство освіти і науки має право на підставі ст. 69 Закону України «Про вищу освіту» анулювати ліцензії в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг».