Тимошенко дала вказівки роботодавцям щодо дотримання законодавства

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що дотримання законодавства у сфері охорони праці повинне стати нормою життя для кожного роботодавця, який для запобігання аваріям та виробничому травматизму зобов’язаний створити на підприємствах безпечні умови праці.

Про це йдеться у привітанні глави уряду з нагоди Дня охорони праці в Україні, повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну.

Саме на плечах роботодавців, наголошує Ю.ТИМОШЕНКО, лежить відповідальне завдання, адже, здійснюючи заходи із запобігання виробничому травматизму, поліпшуючи стан охорони праці, створюючи безпечні та нешкідливі умови праці на своїх підприємствах, вони зберігають найбільшу цінність людства – життя і здоров’я.

Прем`єр-міністр наголошує, що створення належних та безпечних умов праці, надання всебічної підтримки особам, що постраждали на виробництві, є ключовими факторами щоденної діяльності як роботодавців, так і влади. А основною метою державної політики в сфері охорони праці, за її словами, є збереження життя, здоров’я і працездатності громадян під час їх трудової діяльності. Разом з тим прем`єр висловила занепокоєння з приводу того, що Україна все ще значно випереджає держави світу за кількістю виробничого травматизму.

“Уряд напрацював комплекс заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві і професійним захворюванням, на підвищення рівня безпеки і покращення умов праці. Тепер головне завдання роботодавців – навчитися проводити такі заходи та берегти найбільш дорогоцінне, що є у людини – життя і здоров’я”, - цитує Ю.ТИМОШЕНКО прес-служба уряду.