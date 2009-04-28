Смерть підлітка після щеплення розслідують до кінця травня

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО обіцяє до кінця травня закінчити розслідування кримінальної справи за фактом смерті підлітка Олександра Тищенка з міста Краматорськ Донецької області після щеплення від кору і краснухи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор сказав сьогодні під час зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, що відбулась в міжнародному аеропорту «Бориспіль» перед початком візиту глави держави до Угорщини.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що вчора провів зустріч з міністром охорони здоров’я Василем КНЯЗЕВИЧЕМ, який повідомив, що всі необхідні дослідження вже проведено.

Тому, за словами Президента, було б доречним, аби Генпрокуратура, у свою чергу, «поставила правову крапку».

В.ЮЩЕНКО додав, що ця ситуація негативно впливає на ставлення суспільство до щеплень, і це треба змінювати.

У свою чергу, генпрокурор пообіцяв, що до 29 травня слідство у цій справі буде закінчено.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, починаючи з 26 травня 2008 року, мала проводитися масова вакцинація громадян у віці від 16 до 29 років від кору і краснухи.

13 травня 2008 р. старшокласник з Краматорська А.Тищенко після щеплення від кору і краснухи, проведеного напередодні, помер у реанімації.

19 травня 2008 р. Міністерство охорони здоров`я припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи.

На початку червня 2009 р. заступник міністра охорони здоров`я України Валерій БІДНИЙ поінформував, що в процесі проведеної в Україні кампанії з імунізації проти кору і краснухи було проведено щеплення 113 тис. 139 особам, з яких до лікарні потрапили 207, серед них 164 дитини.

26 серпня 2008 р. Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення повідомила, що за результатами тестування декількох серій вакцини для профілактики кору і краснухи виробництва Serum Institute of India встановлено їх відповідність специфікаціям і вимогам Європейської Фармакопеї і Всесвітньої організації охорони здоров`я.

Комісія МОЗ дійшла висновку, що “прямого причинно-наслідкового зв`язку” між проведеною вакцинацією від кору і краснухи краматорському підліткові А.Тищенку і настанням його смерті “не встановлено”.

19 вересня 2008 р. генпрокурор О.МЕДВЕДЬКО заявив, що, за даними експертизи, школяр з Краматорська А.ТИЩЕНКО помер від щеплення проти кору.