В системі обліку мобільних телефонів буде три реєстри

В інформаційній системі обліку мобільних телефонів буде три реєстри.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на презентації інформаційної системи обліку мобільних телефонів на території України заступник начальника Українського державного центру радіочастот (УДЦР) Володимир КИРИЧЕНКО.

За його словами, узагальнена база даних кодів IMEI мобільних телефонів матиме три реєстри: білий список, чорний список і сірий список.

У білий список заносяться реєстри коду мобільних телефонів, які дозволені до застосування в мережах операторів мобільного зв`язку. Це всі номери телефонів, які зареєстровані в мережах операторів до кінця вересня 2009 року або легально ввезені в Україну.

У чорний список заносяться номери мобільних телефонів, які не занесені в білий список або зареєстровані органами МВС як крадені. «Жоден телефон з цього списку не обслуговуватиметься жодним оператором», - повідомив В.КИРИЧЕНКО.

У сірий список входять номери телефонів, які не зареєстровані ні в білому, ні в чорному списку. Протягом трьох місяців телефони з цього списку переходять у білий або чорний список.

В.КИРИЧЕНКО повідомив, що до 30 травня реалізатор має право подати в Український державний центр радіочастот заяву про внесення кодів мобільних телефонів, які залишилися в них у реалізації до внесення в узагальнену бази даних. Оператори мобільного зв`язку зобов`язані подати коди мобільних телефонів, підключених до їхньої мережі, до 30 вересня 2009 року.

В.КИРИЧЕНКО зазначив, що з 15 квітня система введена в експлуатацію в тестовому режимі, промислова експлуатація планується з 30 червня. З цієї дати всі продавці мають надати покупцям можливість перевірити наявність в узагальненій базі даних телефону, який купується. Ця перевірка може бути проведена за допомогою СМС-повідомлень або Інтернету.

Як повідомляв УНІАН, з 28 березня 2009 року набуло чинності рішення Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) №1339 від 5 лютого 2009 року «Про затвердження Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв».

Новим порядком не дозволяється реалізація мобільних телефонів, які авторизовано поставляються в Україну, без наявності захисного знаку (наноситься на телефон виробником) і реєстрації індивідуального коду (серійного номера) IMEI в узагальненій базі даних.

Таку узагальнену базу даних вестиме державне підприємство ”Український державний центр радіочастот”.

Дія даного порядку поширюється на всіх суб`єктів господарювання – юридичних і фізичних осіб, які здійснюють реалізацію РЕЗ та ВП на території України.