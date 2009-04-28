Чижмарь звинувачує ДАІ у проблемах з реєстраційним свідоцтвом його авто

Голова Тернопільської держадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ звинувачує працівників ДАІ у тому, що його службовий автомобіль кілька років їздив з підробленим свідоцтвом про реєстрацію.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час брифінгу Ю.ЧИЖМАРЬ зауважив, що «правоохоронці мають перевіряти державні органи щороку, а не раз на 5 років».

«Якщо завжди Державтоінспекція закривала очі, а тут, коли потрібно, раптом піднімається це як порушення – це, в першу чергу, питання до працівників ДАІ», - сказав Ю.ЧИЖМАРЬ.

Він також запевнив, що автомобіль розмитнювався.

«ДУСя (Державне управління справами – УНІАН) купувала цей автомобіль у 2003 році у офіційного дилера «Мерседес». Тому заяви начальника обласного управління міліції Віталія МАКСИМОВА, що це авто не розмитнене, – це трошки вигадка», - сказав Ю.ЧИЖМАРЬ.

Він зауважив, що до Тернопільської держадміністрації згаданий автомобіль експлуатувався у Сумській облдержадміністрації, ще раніше – в Секретаріаті Президента.

«У 2007 році ми взяли цей «Мерседес» в оренду, оскільки діючі автомобілі були розкомплектовані або не на ходу, грошей на купівлю адміністрація не має. Цей автомобіль є власністю ДУСі. Питання: чому міліція побачила порушення лише тепер? Начальник обласного управління міліції мав би звинувачувати не облдержадміністрацію, а працівників ДАІ, які допускають такі речі», - заявив губернатор Тернопільщини.

Він також висловив переконання, що правоохоронці повинні встановити і покарати винних у такому порушенні.

Як повідомляв УНІАН, увечері 16 квітня працівники ДАІ зупинили службовий автомобіль голови Тернопільської облдержадміністрації Ю.ЧИЖМАРЯ “Мерседес-Бенс Е-240” і виявили, що у водія немає документів на нього. Водій пред’явив ксерокопію простроченого тимчасового реєстраційного талона на авто. Причому, як встановили працівники ДАІ, номер реєстраційного талону закріплений за іншою іномаркою. У багажнику автомобіля правоохоронці виявили три пари державних номерних знаків з інших автомобілів. Затриманий автомобіль доставлено на штрафмайданчик.

Учора, 27 квітня, начальник Управління МВС України в Тернопільській області Віталій МАКСИМОВ заявив про порушення кримінальної справи за фактом підробки свідоцтва про реєстрацію службового автомобіля “Мерседес-Бенс Е-240”, на якому їздив Ю.ЧИЖМАРЬ.

Також, за словами В.МАКСИМОВА, спочатку митні органи повідомили, що автомобіль не був розмитнений, а потім надійшла інша інформація, що авто розмитнювали, але документи уже знищені.