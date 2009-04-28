Профспілки оголосили “чорний список” роботодавців

Національний форум профспілок України (НФПУ) склав “чорний список” підприємств, де порушуються соціальні права працівників.

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН керівник Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК, наголосивши, що на сьогодні “найгіршим роботодавцем в Україні є держава”.

За словами М.ЯКІБЧУКА, на підприємствах державної форми власності “спостерігається найбільша заборгованість із зарплат, масові звільнення та примусові відпустки”. В той же час він заявляє, що в Україні “немає ні одного сьогодні олігарха, який би не потрапив у “чорний список”” підприємств, де порушуються соціальні права працівників.

М.ЯКІБЧУК повідомив, що протягом квітня НФПУ проводив опитування серед профспілкових активістів та працівників найбільших підприємств країни щодо ситуації з дотриманням соціальні права працівників. Він зазначив, що за результатами цього опитування складено “чорний список”, куди ввійшли понад 300 підприємств, де “зафіксовані кричущі факти порушень”. На прес-конференції був наданий список із 12 підприємств, де на першому місці - комунальне підприємство “Київпастранс” (м.Київ) (генеральний директор М.ЛАМБУЦЬКИЙ). М.ЯКІБЧУК повідомив, що незважаючи на підвищення втричі тарифів, працівникам цього підприємства протягом трьох місяців не виплачується заробітна плата, а загальна заборгованість становить понад 30 мільйонів гривень, звільнено до 30% працівників, мають місце порушення щодо режиму праці.

На другому місці підприємство “Львівські автобусні заводи” (м.Львів) (генеральний директор С.ЧЕЛЯПІН, який на даний момент перебуває в Львівському СІЗО), де заборгованість станом на 1 березня становить понад 6 мільйонів гривень, а крім того має місце скорочення робочого тижня, незаконні звільнення, незадовільні умови праці.

М.ЯКІБЧУК повідомив, що на третьому місці в списку ЗАТ “Запорізький автомобілебудівний завод”, де “власником є Т.ВАСАДЗЕ, а директором Н.ЄВДОКИМЕНКО”. На цьому підприємстві в січні-лютому поточного року звільнено 600 працівників, деякі підрозділи перейшли на скорочений графік роботи, а “на заводі були випадки незаконних звільнень”. Крім того до “чорного списку” ввійшли такі підприємства як “Шосткінський казенний завод “Зірка”, ВАТ “Полтавський тепловозоремонтний завод”, ДП “ЧОРАЗМОРШЛЯХ” (м.Одеса), Олександрійська філія ЗАТ “Енерговугілля”, ДП завод “Генератор” (м.Київ), ВАТ “Севморзавод” (м.Севастополь), ЗАТ “Завод “Дніпропрес” (м.Дніпропетровськ), ВАТ “Точмаш” (м.Донецьк), ВАТ “Алчевський металургійний комбінат” (м.Алчевськ).

М.ЯКІБЧУК наголосив, що під час опитування і складення списку не зверталась увага, до яких політичних сил мають відношення власники та керівники підприємств. За його словами, сьогодні ситуація в Україні досить критична в плані дотримання соціальних прав працівників. Він додав, що “кожен другий працівник України отримує зарплату меншу від реального прожиткового мінімуму”.

Перший заступник керівника Національного форуму профспілок України Григорій КАБАНЧЕНКО переконаний, що в Україні має бути персональна відповідальність “тих власників і топ-менеджерів, які допускають серйозні порушення прав працівників”. Він зазначив, що за даними профспілкового моніторингу, кількість непрацюючих з урахуванням тих, хто перебуває у вимушених відпустках, сягнула 6 мільйонів людей, а заборгованість із зарплат в цілому по Україні становить понад 3 мільярди гривень.

М.ЯКІБЧУК також повідомив, що 1 травня НФПУ проведе Всеукраїнську акцію “Стіна правди”. За його словами, вона відбудеться в Києві на Майдані Незалежності, де кожен зможе написати “те, що думає про владу та про свої проблеми”.