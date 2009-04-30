Карпачова закликає усунути порушення прав на перерахунок пенсій

10:17, 30 квітня 2009
Право
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Суттєво зріс потік скарг

Київ. 30 квітня. УНІАН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА направила міністру праці та соціальної політики України Людмилі ДЕНІСОВІЙ подання ”Про усунення порушень прав громадян на перерахунок пенсії”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі українського омбудсмана.

Як констатується в цьому документі, останнім часом суттєво зріс потік звернень пенсіонерів до омбудсмана з проханнями захистити їхнє право на перерахунок пенсії з більшого заробітку із урахуванням страхового стажу, набутого після її призначення, як це передбачено Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Відповідно до статей 40 та 42 (частина 4) зазначеного закону, у таких випадках має застосовуватись показник середньомісячної заробітної плати (доходу) на одну особу за рік, що передує року перерахунку пенсії. Однак 2009-го при здійсненні такого перерахунку органи Пенсійного фонду України застосовують показник середньої зарплати (доходу) не за 2008-й, як належить, а за 2007 рік, заявляє Н.КАРПАЧОВА. Зрештою це призводить до фактичного заниження суми перерахованої пенсії, підкреслюється в поданні Уповноваженого з прав людини міністру праці та соціальної політики.

Порушення прав пенсіонерів, зазначає Н.КАРПАЧОВА, стало можливим через те, що у 2009 році при перерахунку пенсій працівники органів соціального забезпечення керуються спільним листом Мінпраці та Пенсійного фонду України від 11 березня 2009 року № 20/0/18-09/039, зміст якого не відповідає вимогам чинного законодавства.

З метою забезпечення прав пенсіонерів на перерахунок пенсій і належний рівень життя Н.КАРПАЧОВА пропонує Міністерству праці та соціальної політики України вжити невідкладних заходів щодо поновлення прав громадян на перерахунок пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

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